Panasonic Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die Stimmung der Anleger gegenüber Panasonic war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab sechs positive und ein negatives Handelstage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Panasonic daher eine "Neutral"-Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt wird Panasonic von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Panasonic-Aktie beträgt derzeit 1517,37 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 1424,5 JPY liegt (-6,12 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Panasonic daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen bei 1406,12 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt wird Panasonic auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Panasonic mit einem Wert von 7,15 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser beträgt aktuell 87 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" von 53. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Panasonic zu beobachten war. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Panasonic wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.