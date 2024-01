Panasonic Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Panasonic-Aktie weist eine Dividendenrendite von 2,01 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,94 Prozent liegt. Dies lässt die Aktie im Vergleich zu anderen Haushalts-Gebrauchsgüterunternehmen neutral erscheinen und erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Panasonic bei 1479,71 JPY, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 1424,5 JPY um -3,73 Prozent unter dieser Linie. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 1439,55 JPY führt zu einem "Neutral"-Signal, da die Aktie hier eine Differenz von -1,05 Prozent aufweist. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung auf Basis der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Panasonic-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,5 Prozent erzielte, während vergleichbare Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt um 16,05 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,56 Prozent für Panasonic in diesem Vergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 19,2 Prozent im letzten Jahr, wobei Panasonic 5,7 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Panasonic ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,15 auf, was 87 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (56,9). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.