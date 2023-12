Panasonic Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Panasonic liegt bei 7,15, was unter dem Branchendurchschnitt von 56 liegt. Dadurch erscheint die Aktie preisgünstig und erhält auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Performance von Panasonic in den letzten 12 Monaten betrug 13,5 Prozent, was jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 16,79 Prozent liegt. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 18,72 Prozent, worunter Panasonic um 5,22 Prozent zurückblieb. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass der 200-Tage-Durchschnitt von Panasonic bei 1466,33 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1390 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,21 Prozent entspricht. Dadurch erhält Panasonic eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1457,92 JPY, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-4,66 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Panasonic auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung und Diskussionsstärke für Panasonic haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Panasonic-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Panasonic jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Panasonic-Analyse.

Panasonic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...