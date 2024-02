Panasonic Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare zu Panasonic überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Handelssignale zeigen jedoch eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf neun konkret berechneten Signalen. In Bezug auf die Stimmung wird Panasonic daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Panasonic um mehr als 8 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche liegt die Rendite deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Panasonic derzeit -1,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -5,79 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.