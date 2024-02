Panasonic Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Der japanische Elektronikhersteller Panasonic wird derzeit auf Basis fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft. Dies ergibt sich aus einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,15, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist im Vergleich dazu einen Wert von 224,92 auf. Somit erhält die Aktie von Panasonic eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Anlegerstimmung bezüglich Panasonic spiegelt sich in den Diskussionen auf sozialen Medien wider. In den vergangenen Wochen überwiegen dabei die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Aktie führt. Auch vier Handelssignale auf dieser Ebene deuten auf eine positive Entwicklung hin. Trotzdem führt das Gesamtbild von 0 Gut- und 4 Schlecht-Signalen zu einer letztlichen Einstufung als "Schlecht"-Aktie.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Panasonic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt um 17,6 Prozent, was eine Underperformance von -4,1 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite von Panasonic mit 7,64 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse mittels des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Panasonic derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Unterbewertung an und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für das Panasonic-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.