Panasonic Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Aktie von Panasonic wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1461,06 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1367,5 JPY liegt, was einer Abweichung von -6,4 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1483,48 JPY ergibt eine Abweichung von -7,82 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was zu der Einstufung "Gut" führt. Allerdings wurden auch 9 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Panasonic haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu der Bewertung "Neutral" führt. Die Diskussion über das Unternehmen war jedoch erhöht, was zu einer Bewertung von "Gut" in diesem Bereich führt.

Die Dividendenrendite von Panasonic liegt derzeit bei 2,01 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,95 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.