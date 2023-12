Panasonic Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Weitere Suchergebnisse zu "CD Projekt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über eine bestimmte Zeit. Der RSI der letzten 7 Tage für die Panasonic-Aktie beträgt aktuell 85, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf der anderen Seite liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 43,02, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Panasonic-Aktie eine Rendite von 22,27 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die mittlere Rendite bei 17,47 Prozent, wobei Panasonic mit 4,8 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite für Panasonic beträgt 2,01 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,49 Prozent. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Panasonic-Aktie bei 1457,44 JPY. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1432 JPY, was einem Unterschied von -1,75 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt erhalten daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Panasonic-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des überkauften RSI und eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Dividendenrendite und technische Analyse.