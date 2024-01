Panasonic Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten beiden Wochen wurde Panasonic von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Diese Schlussfolgerung ergab sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Faktoren lässt sich die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "gut" einstufen. Allerdings wurden auch 4 negative Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "schlecht" Empfehlung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,01 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,94 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Panasonic beträgt 24,64, was als "gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 56,11, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "gut".

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Panasonic einen Wert von 7 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54,75 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "gute" Bewertung auf dieser Stufe.