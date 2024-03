Panasonic Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI für Panasonic liegt momentan bei 22,65 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Panasonic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1524,71 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht um -4,67 Prozent davon ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt einen ähnlichen Trend, wodurch die Aktie erneut ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Panasonic aktuell 2, was zu einer negativen Differenz von -0,45 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Panasonic eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Panasonic daher eine "Neutral"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Insgesamt erhält Panasonic von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.