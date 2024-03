Panasonic Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Panasonic war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Panasonic daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme mehrheitlich negative Handelssignale, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt wird Panasonic von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Panasonic in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,77 Prozent erzielt. Auch im Vergleich mit dem "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Panasonic um 1,96 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält Panasonic ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Insgesamt wird Panasonic daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Panasonic liegt bei 43,87, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,93 ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Panasonic.