Panasonic Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die Aktie von Panasonic wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 7,15 liegt sie insgesamt 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 56,01 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie eine "Gut" Bewertung in der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Panasonic mit 13,5 Prozent mehr als 5 Prozent darunter. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,94 Prozent, wobei Panasonic mit 3,44 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Medien zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Panasonic eingestellt waren. Es gab sechs positive und drei negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, weshalb Panasonic eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Aufgrund der Häufung von Verkaufssignalen erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt Panasonic von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der Dividende weist Panasonic derzeit eine Dividendenrendite von 2,01 % auf, die nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,95 % im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter". Somit erhält die Aktie eine "Neutral" Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.