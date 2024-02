Panasonic Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Dividendenrendite von Panasonic beträgt 2,01 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,89 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Panasonic liegt bei 7, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 54,84 als unterbewertet angesehen wird. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe. In Bezug auf die technische Analyse ist die Einschätzung "Neutral", da sich der Kurs von 1409,5 JPY um 1,87 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Die Aktie wird jedoch aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage als "Schlecht" eingestuft. Die Stimmung auf sozialen Plattformen war überwiegend positiv, jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung für diese Betrachtung. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung, was zu dem Befund führt, dass Panasonic hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.