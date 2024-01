Panasonic Aktie: Grund zur Freude?

Die Panasonic-Aktie hat gemäß der technischen Analyse in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1490,95 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1406 JPY, was einem Unterschied von -5,7 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts beträgt dieser aktuell 1437,46 JPY, was zu einem ähnlichen Schlusskurs (-2,19 Prozent) führt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Panasonic für die einfache Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie von Panasonic in den letzten Monaten durchschnittlich war. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt für das Sentiment eine "Neutral"-Wert.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen basierend auf historischen Datenmengen deuten jedoch auf einen Überhang von Verkaufssignalen hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Abschließend zeigt die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) für Panasonic, dass der 7-Tage-RSI bei 82,04 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da Panasonic auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Panasonic-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.