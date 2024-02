Panasonic Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Aktienkurs von Panasonic hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" im Durchschnitt um 17,62 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Panasonic eine Underperformance von -4,12 Prozent aufweist. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 21,05 Prozent, wobei Panasonic um 7,55 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Panasonic beträgt derzeit 2, was eine negative Differenz von -0,84 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" ergibt. Daher erhalten die Dividendenpolitik von Panasonic von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Panasonic in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Über Panasonic wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Panasonic liegt bei 45,2, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating von "Neutral".