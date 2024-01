Panasonic Aktie: Es gibt was neues!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Aktienkurs von Panasonic hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite jedoch 6,61 Prozent unter dem Durchschnitt, der bei 20,1 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 17,01 Prozent, und Panasonic liegt aktuell 3,51 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Panasonic beträgt 24,64, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,11, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Panasonic von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Allerdings wurden auch 4 Schlecht-Signale in der Auswertung der Anleger-Stimmung gefunden, wodurch eine "Schlecht" Empfehlung generiert wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Panasonic-Aktie der letzten 200 Handelstage (-1,65 Prozent) und der letzten 50 Handelstage (+1,61 Prozent) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegen. Für das Unternehmen wird daher insgesamt ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik vergeben.