Panasonic Aktie: Einfach unglaublich

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Panasonic diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Panasonic. Dadurch ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung. Weiterführende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt 8 Schlecht-Signalen und 0 Gut-Signalen, was zu einer insgesamt "Schlecht" Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Panasonic-Aktie hat einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (48,61) zeigt, dass auch auf 25-Tage-Basis weder eine überkaufte noch unterkaufte Situation vorliegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Panasonic verläuft aktuell bei 1501,8 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 1437,5 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1414,86 JPY, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich damit auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Panasonic bei 7,15 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,99 liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.