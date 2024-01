Panasonic Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Unternehmen Panasonic wird derzeit als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,15, was einen Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 54,8 ergibt. Auf dieser grundlegenden Basis wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Panasonic ist positiv, wie Diskussionen in sozialen Medien und andere kommunikative Tätigkeiten zeigen. Obwohl einige "Schlecht"-Signale festgestellt wurden, überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen, so dass insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anlegerstimmung vorliegt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Panasonic-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1491,79 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1380 JPY liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf der anderen Seite weicht der letzte Schlusskurs von 1437,15 JPY, dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, nur um -3,98 Prozent ab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Panasonic-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Panasonic mit einer Rendite von 13,5 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,93 Prozent, bei der Panasonic mit 5,43 Prozent deutlich hinterherhinkt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

