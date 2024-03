Panasonic Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Panasonic ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt. Aus der Analyse der sozialen Medien ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Panasonic-Aktie der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral bewertet. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Panasonic.

Die technische Analyse zeigt, dass die Panasonic-Aktie derzeit +3,41 Prozent vom 50-Tage-Durchschnitt entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Dividenden bietet die Aktie von Panasonic eine Rendite von 2,41 %, was im Vergleich zur Branchendurchschnitt eine geringere Rendite darstellt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.