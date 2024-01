Panasonic Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) auf einen Skalenwert von 0 bis 100 normiert. Für Panasonic liegt der RSI bei 45,16, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 74,14, was auf eine schlechte Bewertung für die vergangenen 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für Panasonic eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Panasonic liegt bei 2,01 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,94 Prozent in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als neutrales Investment eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel überwiegend positiv sind. Auch die Anzahl der positiven Themen rund um den Wert ist in den vergangenen Tagen gestiegen. Dies führt zu dem Befund, dass das Unternehmen als "gut" einzustufen ist. Allerdings lassen sich auch sieben Schlecht-Signale gegenüber null Gut-Signalen ermitteln, was letztlich zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Panasonic bezogen auf die Anlegerstimmung als "gut" angemessen bewertet ist.