Panasonic Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die japanische Elektronikfirma Panasonic hat eine Dividendenrendite von 2,01 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Haushalts-Gebrauchsgüter") von 2,86 % liegt. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Anlegerdiskussionen in sozialen Medien zeigen insgesamt positive Meinungen und Themen über Panasonic in den letzten Wochen. Darüber hinaus wurden sieben positive Handelssignale ermittelt. Trotzdem ergibt das Gesamtbild 7 negative Signale und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Die Anlegerstimmung wird jedoch als angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Panasonic liegt bei 48,69 und der RSI25 bei 54. Beide Werte werden als neutral bewertet, da sie weder überkauft noch -verkauft sind.

Im Branchenvergleich hat Panasonic in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,5 % erzielt, was jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 18,29 % liegt. Auch im Sektorvergleich liegt die Performance von Panasonic mit 8,03 % unter dem Durchschnitt von 21,53 %. Aufgrund dieser Unterperformance wird Panasonic in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.