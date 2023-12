Panasonic Aktie: Aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Panasonic-Aktie hat in den letzten Handelstagen eine gemischte Bewertung erhalten, basierend auf verschiedenen Analysen. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1468,61 JPY lag, was einem Abweichung von -5,39 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung darstellt. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 1449,71 JPY, was einer Abweichung von -4,15 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Dividendenpolitik von Panasonic wird derzeit als neutral bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs -0,93 Prozent niedriger ist als der Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Panasonic mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,15 um 87 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter", was auf eine Unterbewertung hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale gefunden, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die verschiedenen Bewertungen und Analysen in Zukunft auf die Aktie von Panasonic auswirken werden.