Panamax Inc., eine Bankai Company, unternimmt einen strategischen Schritt für seine Core-Banking-Lösung: die Übernahme von Acute Informatics

Ahmedabad, Indien (ots/PRNewswire) -Panamax Inc., eine Bankai Company und weltweit führend in der Fintech-Entwicklung, gab kürzlich die Übernahme von Acute Informatics bekannt, einem Unternehmen für Digital-Core-Banking-Lösungen und IT-Beratung in Ahmedabad. Ziel der Übernahme ist es, die digitalen Finanzlösungen von Panamax zu stärken und Digital-Core-Banking-Lösungen weltweit anzubieten.Die Übernahme ist von großer Wichtigkeit, um die richtigen Teams zusammenzubringen und eine geschlossene Gruppe von Experten zu bilden, die Millionen von Nutzern weltweit verbesserte digitale Finanzlösungen anbieten können. Panamax hat in ein hochmodernes Büro investiert, um ein Digital Core Banking Centre-of-Excellence (CoE) für mehr als 500 Mitarbeiter von Acute Informatics zu errichten und die Bedürfnisse von über 120 globalen Kunden zu erfüllen.„Wir freuen uns über die Übernahme von Acute Informatics; dies ist ein strategischer Schritt, um unseren Horizont zu erweitern und Core-Banking-Lösungen auf internationaler Ebene anzubieten. Die Übernahme wird Wachstum und Erfolg nach sich ziehen, da das Unternehmen eine starke Erfolgsbilanz in Bezug auf Innovation, Umsetzung, operative Exzellenz und die Entwicklung von Teams, die Ergebnisse erzielen, vorweisen kann." - Bankim Brahmbhatt, President und CEO, Panamax Inc.„Wir freuen uns, zu Panamax Inc. zu stoßen – dem seit drei Jahrzehnten führenden Unternehmen der Telekommunikations- und Fintech-Branche. Der Zusammenschluss wird unserem Unternehmen helfen, seine globale Präsenz zu erweitern, Spitzenleistungen zu erzielen und sein Geschäft zu skalieren." - Chirag Patel, CEO, Acute Informatics.Die Übernahme wird voraussichtlich zu einer höheren Effizienz im Digital-Core-Banking-Ökosystem führen und den Marktanteil des Unternehmens deutlich erhöhen.Informationen zu Panamax Inc.Panamax ist ein weltweit führender Anbieter von Digital-Financial-Suite- und Fintech-Lösungen. MobiFin Elite, die digitale Finanzlösung von Panamax, bietet Skalierbarkeit und Benutzerfreundlichkeit durch die Zusammenführung von Mobile Banking, Agency Banking, Wallet, Top-up- und Rechnungszahlungslösungen in einer einzigen Schnittstelle.Die Banking Suite von Panamax bietet ein ganzheitliches digitales Banking-Erlebnis mit innovativen Funktionen für betriebliche Effizienz. Sie hilft Banken und Finanzinstituten, moderne Bankdienstleistungen anzubieten, Online-Banking zu erleichtern und die Infrastrukturkosten zu senken.Informationen zu Acute InformaticsAcute Informatics Pvt. Ltd. ist ein in den Bereichen Digital Core Banking, Fintech, Projektbetreuung und IT-Beratung tätiges Unternehmen mit Multi-Shore-Bereitstellungskapazitäten.Das Unternehmen beabsichtigt, Kunden weltweit einen Mehrwert zu bieten, unter Verwendung eines effektiven globalen Bereitstellungsmodells für digitales Banking, Cloud Computing, Fintech, Mikrofinanzierung, finanzielle Inklusion, Systemintegration, Datenbankverwaltung, Systemverwaltung, Implementierung, Testverfahren und Support.Kontakt:Panamax Inc.E-Mail: info@panamaxil.comTelefon: +1 757 500 7062Website: https://www.panamaxil.com/Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2006009/Panamax_Acute.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/panamax-inc-eine-bankai-company-unternimmt-einen-strategischen-schritt-fur-seine-core-banking-losung-die-ubernahme-von-acute-informatics-301752635.htmlOriginal-Content von: Panamax Inc. (A Bankai Company), übermittelt durch news aktuell