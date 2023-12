Panamax Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung unter Anlegern in den sozialen Medien in Bezug auf die Panamax-Aktie war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. Gleichzeitig wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als "neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls ein neutrales Bild der Panamax-Aktie. Der RSI7-Wert beträgt 20, was als "gut" zu bewerten ist, während der RSI25-Wert von 2,9 ebenfalls eine "gute" Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich also eine "gute" Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Panamax-Aktie bei -43,4 Prozent, was mehr als 56 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 6,75 Prozent, wobei Panamax mit 50,15 Prozent deutlich darunter liegt. Basierend auf dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "schlechtes" Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Panamax aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -5,81 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik von Panamax von Analysten als "schlecht" bewertet.