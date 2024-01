Panamax Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Panamax zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor eine Rendite von -43,4 Prozent, was mehr als 57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 7,94 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Panamax mit 51,33 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bewegungen des Aktienkurses von Panamax innerhalb von 7 Tagen als überkauft betrachtet werden, da der RSI bei 100 liegt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 71, was als Indikator für eine überkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Panamax-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,9 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,402 EUR liegt, also deutlich darunter (-55,33 Prozent Unterschied). Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,59 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-31,86 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Panamax-Aktie in der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Panamax eingestellt waren. Es gab an vier Tagen hauptsächlich negative Themen und an neun Tagen eine eher neutrale Einstellung der Anleger. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Daher erhält Panamax eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Insgesamt erhält die Panamax-Aktie von der Redaktion eine durchweg "Schlecht"-Bewertung in den genannten Kategorien.