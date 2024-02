Panamax Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Panamax-Aktie durchläuft derzeit eine Phase mit gemischten Bewertungen in verschiedenen Analysekategorien. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 0,81 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,4 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -50,62 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,51 EUR, was einem Abstand von -21,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen einen Wert von 50 auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Panamax bei -43,4 Prozent, was mehr als 48 Prozent unterhalb des Sektordurchschnitts liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 3,81 Prozent aufweist, liegt Panamax mit 47,21 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Aktienbewertung. Eine Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Panamax in den letzten ein bis zwei Tagen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie eine Einstufung von "Gut".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Panamax-Aktie in verschiedenen Analysekategorien gemischte Bewertungen erhält, wobei die Stimmung der Anleger als positiv eingestuft wird.