Panamax Aktie: Bloß aufpassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die fundamentale Analyse von Aktien. Das KGV von Panamax liegt bei 8, was im Vergleich zum Branchenmittel von 74,85 deutlich günstiger ist. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und als "Gut"-Empfehlung bewertet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung liegt Panamax im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor mit einer Rendite von -66,94 Prozent mehr als 78 Prozent darunter. Die "Kapitalmärkte"-Branche verzeichnete hingegen eine mittlere Rendite von 8,89 Prozent. Auch hier liegt Panamax mit 75,84 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat und daher eine "Neutral"-Einschätzung für Panamax ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Panamax als "Gut"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Panamax liegt bei 96,15, was als überkauft betrachtet wird, und daher eine Bewertung als "Schlecht" ergibt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 96, was ebenfalls als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Kategorie des Relative Strength Index als "Schlecht" bewertet.