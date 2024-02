Pan-United Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Dividendenrendite von Pan-United liegt aktuell bei 4,62 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3% für Handelsunternehmen und Distributoren liegt. Dies macht die Aktie zu einem neutralen Investment im Vergleich zur Branche und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Pan-United in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,46 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -8,76 Prozent, was einer Outperformance von +8,3 Prozent für Pan-United entspricht. Im Industrie-Sektor lag die mittlere Rendite bei -9,1 Prozent, wobei Pan-United 8,65 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pan-United zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine neutralere Bewertung, da Pan-United weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurden über Pan-United eher neutral diskutiert, wobei positive Themen in den letzten ein, zwei Tagen überwiegen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird Pan-United hinsichtlich der Dividendenrendite, des Aktienkurses, des Relative Strength Index und des Anleger-Sentiments positiv bewertet.