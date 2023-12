Pan Pacific International Holdingsadr Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Pan Pacific bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,71 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Multiline-Einzelhandels einen niedrigeren Ertrag von 1,66 Prozentpunkten bedeutet. Somit fällt die Dividende des Unternehmens geringer aus, was die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Die Diskussionen über Pan Pacific in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Stimmung hin. In den letzten zwei Wochen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Pan Pacific derzeit um +12,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und um +26,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie aus charttechnischer Sicht.

Sollten Pan Pacific International Holdingsadr Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Pan Pacific International Holdingsadr jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pan Pacific International Holdingsadr-Analyse.

Pan Pacific International Holdingsadr: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...