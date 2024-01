Pan Ocean Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Aktienkurs von Pan Ocean zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Rendite von -25,63 Prozent, was mehr als 35 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Marine"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -4,27 Prozent, wobei Pan Ocean mit 21,36 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Pan Ocean in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch vor allem negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Pan Ocean zeigen über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pan Ocean in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -21,69 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 4654,8 KRW mit dem aktuellen Kurs (3645 KRW) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstage (GD50) um -13,93 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.