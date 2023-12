Pan Ocean Aktie: Ist das noch normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Pan Ocean liegt bei 24,47, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 39,38 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie von Pan Ocean im vergangenen Jahr eine Rendite von -25,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt sie damit 27,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" beträgt -8,92 Prozent, Pan Ocean liegt aktuell 16,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Das Sentiment und der Buzz um Pan Ocean lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten. Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine "Schlecht"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Pan Ocean die Gesamteinstufung als "Schlecht" in diesem Punkt.