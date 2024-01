Pan Hong Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In Bezug auf die Aktie von Pan Hong gab es in den sozialen Medien zuletzt keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge. Die Meinungen zu Pan Hong waren in den letzten Tagen weder überwiegend positiv noch negativ, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist die Pan Hong-Aktie einen RSI-Wert von 21,05 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 42, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Bewertung von "Gut".

Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf Pan Hong zeigte die Anzahl der Beiträge und Diskussionen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pan Hong war ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Pan Hong-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,1 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,091 SGD, was einem Unterschied von -9 Prozent entspricht und daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,08 SGD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Zusammenfassend erhält Pan Hong somit in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.