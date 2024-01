Pan Hong Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse von Pan Hong-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,1 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,091 SGD liegt, was einer Abweichung von -9 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 0,09 SGD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,091 SGD liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung rund um Pan Hong-Aktien zeigen eine mittlere Aktivität im Netz und konstante Stimmungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Pan Hong-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen überwiegend neutrale Themen rund um Pan Hong, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Pan Hong laut der technischen Analyse und der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.