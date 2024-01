Pan Global Aktie: Das wird nichts mehr!

Der Aktienkurs von Pan Global verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -50 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Pan Global damit 39,38 Prozent unter dem Durchschnitt (-10,62 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -10,62 Prozent. Pan Global liegt aktuell 39,38 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Pan Global im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Pan Global. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Pan Global im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,57 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,57 % ist. Der niedrigere Ertrag führt zur Einstufung als "Schlecht".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Pan Global nur eine schwache Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was einer "Neutral"-Einstufung gleichkommt. Insgesamt wird Pan Global daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.