Pan Global Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Aktienkurs von Pan Global hat in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Materialien" eine Rendite von -59,26 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -22,69 Prozent, und auch hier liegt Pan Global mit 36,57 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten zunehmend eingetrübt, was zu einer negativen Bewertung führt. Zusätzlich wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert als zuvor, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In den letzten zwei Wochen haben vor allem private Nutzer in sozialen Medien Pan Global besonders negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Pan Global bei einem Niveau von 100 eine "überverkaufte" Einschätzung liefert. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet ebenfalls auf eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau hin.

Insgesamt zeigt sich also eine negative Entwicklung der Pan Global-Aktie, die zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.