Pan Asian Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Aktie von Sevens Atelier wird von fundamentalen Kennzahlen als überbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 65,72 um 366 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 14,12 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmungsanalyse ergibt ein neutrales Bild. Während des letzten Monats gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert. Daher wird das Sentiment und Buzz der Sevens Atelier-Aktie als "Neutral" bewertet.

Auch die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral. In den vergangenen Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Die Anleger diskutierten weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sevens Atelier. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Sevens Atelier-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird die Sevens Atelier-Aktie auch aus technischer Sicht mit einem "Schlecht"-Rating versehen.