Pan Asian Aktie: Nach so langer Zeit …

Der Aktienkurs von Sevens Atelier hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor erheblich gesteigert. Mit einer Rendite von 175 Prozent liegt Sevens Atelier deutlich über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -13,88 Prozent verzeichnete, liegt Sevens Atelier mit einer Rendite von 188,88 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Sevens Atelier, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Sowohl für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch für 25 Tage (RSI25) resultiert daraus eine Bewertung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Sevens Atelier diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sevens Atelier-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,07 SGD mit dem aktuellen Kurs von 0,026 SGD eine Abweichung von -62,86 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 0,03 SGD liegt unter dem aktuellen Kurs (-13,33 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.