Pan Asian Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Sevens Atelier diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Sevens Atelier, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse verwendet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Sevens Atelier liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 100 auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Sevens Atelier mit einem Wert von 65,72 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinenbranche um 366 Prozent überbewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Sevens Atelier bei 0,06 SGD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,016 SGD liegt, was einem Abstand von -73,33 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt mit 0,03 SGD deutlich unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine negative Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung, des RSI und der fundamentalen und technischen Analyse eine Gesamteinstufung der Aktie von Sevens Atelier als "Schlecht".