Pan Asian Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse zeigt, dass die Sevens Atelier-Aktie derzeit in einem neutralen Trend liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 0,05 SGD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,019 SGD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,02 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Das Anleger-Sentiment für die Sevens Atelier-Aktie ist neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab und sich der Meinungsmarkt nicht intensiv mit der Aktie befasst hat.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderungen für Sevens Atelier weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sevens Atelier liegt bei 76,92, was ihn als "Schlecht" einstuft, sowohl für den 7-tägigen RSI als auch den RSI25.

Insgesamt ergibt sich für Sevens Atelier auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des RSI ein "Neutral"-Rating.