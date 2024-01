Pan Asian Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Sevens Atelier betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was die Aktie ebenfalls als "Neutral" kennzeichnet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Sevens Atelier im vergangenen Jahr eine Rendite von 175 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Aktie 174,06 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt -14,13 Prozent, wobei Sevens Atelier aktuell 189,13 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also für Sevens Atelier eine "Neutral"-Einstufung, sowohl in Bezug auf den RSI als auch bezüglich des Anleger-Sentiments und der Kommunikation im Internet.