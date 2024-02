Pan Asian Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Sevens Atelier-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,06 SGD gehandelt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 0,016 SGD einen Abstand von -73,33 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,03 SGD, was einer Differenz von -46,67 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sevens Atelier-Aktie zeigt bei einem Niveau von 100 ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 100 auf eine negative Einschätzung hin. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Im Branchenvergleich liegt die Aktie mit einer Rendite von 175 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Industrie"-Aktien, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Ebenso übertrifft die Performance von Sevens Atelier die durchschnittliche Rendite der "Maschinen"-Branche um 202,47 Prozent, was erneut auf eine positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hinweist.

Das Anleger-Sentiment für die Sevens Atelier-Aktie wird als neutral eingestuft, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.