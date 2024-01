Pan Asian Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist eine wichtige Kennzahl in der technischen Analyse von Aktien. Für die Sevens Atelier beträgt der RSI-Wert derzeit 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25-Wert von 50 für die vergangenen 25 Tage deutet darauf hin, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sevens Atelier wird ebenfalls als neutral eingestuft. In den letzten Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien haben sich nicht deutlich verändert. Die Aktie erhält daher auch hier eine Bewertung als "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sevens Atelier bei 0,07 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,026 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -62,86 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 0,03 SGD auf, was zu einer Abstandsbewertung von -13,33 Prozent und einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt zeigt sich also, dass sowohl aus technischer Analyse als auch aus Anlegerstimmung und Sentiment eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Sevens Atelier resultiert.