Pan Asia Metals Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Sentiment und Buzz: Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Pan Asia Metals können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dabei lassen sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate ziehen. Die Aktie zeigt dabei nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Pan Asia Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Pan Asia Metals besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Pan Asia Metals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Mit einem Wert von 50 wird die Pan Asia Metals derzeit als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Bei Betrachtung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 63, was darauf hindeutet, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Pan Asia Metals beläuft sich mittlerweile auf 0,25 AUD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,155 AUD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -38 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,18 AUD, was einem Abstand von -13,89 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Schlecht" für Pan Asia Metals.