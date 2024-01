Pan Asia Environmental Protection Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Pan Asia Environmental Protection-Aktie zeigt nach der technischen Analyse gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,26 HKD ist 27,78 Prozent unter dem GD200 (0,36 HKD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,26 HKD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Signal. Der aktuelle RSI-Wert beträgt 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 10,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies, 10,52) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Pan Asia Environmental Protection-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

In einem Branchenvergleich erzielte die Pan Asia Environmental Protection-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,57 Prozent, was eine Underperformance von -44,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,02 Prozent hatte, liegt die Aktie 48,55 Prozent darunter. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.