Pan Asia Environmental Protection Aktie: Was wird das noch werden?

Die Bewertung der Pan Asia Environmental Protection-Aktie zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung war im vergangenen Monat neutral, was darauf hindeutet, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Gleiches gilt für die Diskussionsintensität, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In Bezug auf die Dividende weist die aktuelle Dividendenrendite für Pan Asia Environmental Protection mit 0 Prozent eine "Neutral"-Bewertung auf, da sie nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Pan Asia Environmental Protection gemäß dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt insgesamt 71 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf ihre fundamentale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Pan Asia Environmental Protection-Aktie verläuft bei 0,36 HKD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,265 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -26,39 Prozent aufgebaut hat. Im Gegensatz dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,26 HKD liegt und somit zu einem "Neutral"-Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich ein gemischtes Gesamtbild auf Basis der verschiedenen Analysen, das zu einer "Neutral"-Einstufung der Pan Asia Environmental Protection-Aktie führt.