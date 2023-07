Pan American Silver: Quartalszahlen und erwarteter Gewinnanstieg von 91% sorgen für Spannung

In gut 122 Tagen wird das kanadische Unternehmen Pan American Silver seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Außerdem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die Pan American Silver Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,89 Mrd. EUR. In knapp vier Monaten werden also die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal deutlich steigen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 235,39 Mio. EUR, während für dieses Jahr ein Sprung auf 644,14 Mio. EUR erwartet wird – das entspricht einem Plus von 91 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch beim Gewinn soll es eine...