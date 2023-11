Pan American Silver: Quartalszahlen mit starkem Umsatzwachstum erwartet, Aktienkurs könnte um 86,67% steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

ARTIKEL:

In knapp 100 Tagen wird das kanadische Unternehmen Pan American Silver seine Quartalszahlen für das vierte Quartal vorstellen. Aktionäre sind gespannt, welchen Umsatz und Gewinn das Unternehmen in diesem Zeitraum erzielt hat. Auch die Entwicklung der Pan American Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von großem Interesse.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei etwa 4,79 Mrd. EUR. Die neuen Quartalszahlen werden also mit großer Aufmerksamkeit erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark ansteigen wird. Im vierten Quartal 2022 konnte Pan American Silver einen Umsatz von 254,57 Mio. EUR verzeichnen. Für das aktuelle Quartal rechnet man mit einem sprunghaften Anstieg um +223,08 Prozent auf 822,46 Mio. EUR. Auch der bisherige Verlust soll sich verbessern und voraussichtlich um +450,00% auf -21,21 Mio EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten ebenfalls optimistisch: Der Umsatz soll um +223,08 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn um +450,00 Prozent auf -35,13 Mio EUR sinken.In Bezug auf den Gewinn pro Aktie wird ein Anstieg von -193,21 Mio EUR im Vorjahr auf voraussichtlich -35,13 MioEUR prognostiziert.

Die Reaktion der Aktionäre auf diese Zahlen ist jedoch nicht einheitlich: In den letzten 30 Tagen hat sich der Kurs um -9,46% verändert.

Die Analysten schätzen den Effekt auf den Aktienkurs für die nächsten 12 Monate wie folgt ein: Die Aktie könnte bei 23,26 EUR stehen, was einem potentiellen Gewinn von +86,67% entspricht. Aktionäre, die jetzt noch einsteigen wollen, könnten also in einem Jahr einen Gewinn von +86.67% erzielen.

Aus Charttechnischer Sicht zeigt der Kurstrend bei Pan American Silver aktuell eine deutlich negative Tendenz. Der Gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung für den Kurs.

Bitte beachten Sie: Dieser Artikel dient lediglich als Informationsquelle und enthält keine Investmentempfehlungen. Investitionen bergen immer Risiken und sollten sorgfältig abgewogen werden.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Pan American Silver-Analyse von 13.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Pan American Silver jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Pan American Silver Aktie

Pan American Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...