Pan American Silver Quartalsbilanz: Deutlicher Umsatzanstieg und Gewinnsteigerung erwartet

135 Tage – so lange müssen Aktionäre und Analysten noch warten, bis das kanadische Unternehmen Pan American Silver seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegt. Doch was erwartet die Investoren in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Und wie hat sich die Pan American Silver Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Pan American Silver Aktie beläuft sich auf 4,88 Mrd. EUR. Nach Börsenschluss wird das Unternehmen in 135 Tagen seine neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Analysen wird ein deutlicher Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im 4. Quartal 2022 erzielte Pan American Silver einen Umsatz von 259,68 Mio. EUR, nun prognostizieren die Analystenhäuser einen Anstieg um +235,07 Prozent auf...