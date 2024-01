Pan American Silver Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

Bei einer Dividende von 2,51 % liegt die Ausschüttung von Pan American Silver im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,66 %) um 1,15 Prozentpunkte niedriger. Daher wird die Einstufung der Dividende derzeit als "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen hat Pan American Silver eine mittlere Aktivität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut unserer Messung negativ entwickelt, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Fundamental betrachtet ist Pan American Silver im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) aus unserer Sicht unterbewertet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 148,15 liegt die Aktie 54 Prozent unter dem Branchen-KGV von 320,31. Daher empfehlen wir die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut".

In den letzten zwölf Monaten haben 3 Analystenbewertungen eine "Gut"-Bewertung für die Pan American Silver-Aktie abgegeben, während keine "Neutral" oder "Schlecht"-Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 25,83 CAD, was ein Aufwärtspotenzial von 19,43 Prozent bedeutet. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 21,63 CAD leiten wir daher eine "Gut"-Empfehlung ab. Insgesamt erhält Pan American Silver somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.