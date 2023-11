Pan American Silver Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Kurs der Aktie Pan American Silver steht am 23.11.2023, 12:44 Uhr an der heimatlichen Börse Toronto bei 19.71 CAD. Der Titel wird der Branche "Materialien" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Pan American Silver nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Pan American Silver 3 mal die Einschätzung buy, 0 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 19,71 CAD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 31,07 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 25,83 CAD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Pan American Silver konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Pan American Silver auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 148,15 und liegt mit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 321,53. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Pan American Silver auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

