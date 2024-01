Pan American Silver Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Pan American Silver":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pan American Silver liegt aktuell bei 148,15, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 323 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält deshalb eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Pan American Silver beträgt aktuell 2,51 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 1,22 Prozent über dem Mittelwert (1,29) für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) für Pan American Silver liegt bei 64,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,35, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 21,34 CAD für die Pan American Silver-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,32 CAD, was einem Unterschied von -4,78 Prozent entspricht und daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt deuten auf ein "Neutral"-Rating für die Aktie hin.

Insgesamt ergibt sich daher laut Analysten eine neutrale Bewertung für Pan American Silver, sowohl in Bezug auf das KGV, die Dividendenpolitik, den RSI als auch die technische Analyse.